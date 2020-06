Nordsee: Total rüstet sich für Explosion

Der Konzern Total hat sich für eine Explosion an der havarierten Gasplattform „Elgin" gerüstet: Am Donnerstag wurden vorsorglich zwei Löschschiffe an den Rand der Sicherheitszone beordert.

Am Mittwoch hatte das französische Energieunternehmen eine Explosion noch ausgeschlossen. Die Löschschiffe befinden sich in einem Sicherheitsabstand von 3,7 Kilometern von der Plattform entfernt.

Seit Sonntag strömt an der Förderplattform, die rund 240 Kilometer östlich der schottischen Küste in der Nordsee liegt, ungehindert giftiges Gas aus. Nur etwa hundert Meter vom hochexplosiven Gas entfernt brennt eine Fackel überschüssiges Gas ab. So lange die Flamme aktiv ist, besteht Explosionsgefahr.Dadurch wird ein Einsatz zusätzlich erschwert.

Die Fackel soll noch einige Tage brennen und dann von selbst ausgehen, hieß es bei Total. Das Abfackeln sei Teil der Sicherheitsstrategie, verteidigte eine Konzernsprecherin die Vorgehensweise. Die Gasförderung sei abgestellt und die Ventile seien geöffnet worden. So könne das im System verbliebene, überschüssige Gas kontrolliert abgefackelt werden.