NL: Regierung trickst Geert Wilders aus

Es war ein nächtens zusammengezimmertes Zweckbündnis – doch es hat seine wichtigste Belastungsprobe erfolgreich überstanden. Mit der Unterstützung mehrerer Kleinparteien ist es der regierenden Koalition aus Liberalen und Christdemokraten gelungen, ein Budget mit massiven Sparmaßnahmen durchs Parlament in Den Haag zu bringen. Und das gegen den Widerstand ihres bisher wichtigsten Unterstützers, des Rechtspopulisten Geert Wilders.

Der blond gefärbte Agitator unterstützte seit seinem Wahltriumph vor zwei Jahren die Minderheitsregierung, hatte diese aber damit ständig an der Leine. Diesmal aber wollten die anderen Regierungsparteien nicht klein beigeben. Zu wichtig sei der Sparhaushalt, da nur so das Defizit auf unter drei Prozent gedrückt und die Regeln des EU-Stabilitätspaktes eingehalten werden könnten. Das Paket sieht unter anderem eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, aber auch der Abgaben auf Alkohol und Tabak vor.

Wilders, der seit Monaten gegen die Verschleuderung holländischer Steuergelder für Schuldenstaaten wie Griechenland oder Portugal polemisiert, wollte allerdings auch keineswegs zurückstecken. Also scheiterte die Regierung in der Vorwoche am Sparpaket und trat umgehend zurück. Neuwahlen sind bereits für September anberaumt.