Niger: Islamisten-Alarm im Armenhaus

Doch es sind nicht nur die Islamisten, die der Regierung Angst machen. Die erfolgreiche Revolte des stolzen Wüstenvolkes der Tuareg in Mali könnte auch die Tuareg-Minderheit in Niger auf den Geschmack bringen – ein bis zwei Millionen Menschen gehören dieser Ethnie an.

Und noch ein Szenario löst bei den Verantwortlichen in Niamey Albträume aus: Ein militärisches Vorgehen der Westafrikanischen Staatengemeinschaft ( ECOWAS) gegen den selbst proklamierten Tuareg-Staat " Azawad" in Nord-Mali. Dass diese Option durchaus realistisch ist, bestätigt der nigerische Präsidentenberater Djibo: "Für uns ist eine Balkanisierung der Region inakzeptabel." Doch bei einem ECOWAS-Waffengang, so ein ungenannt bleiben wollender Insider, hätten die Rebellen nur einen Fluchtweg – nach Niger: "Dann wäre das Chaos perfekt, denn die Hauptstadt liegt nur wenige Autostunden von der Grenze zu Mali entfernt ..."