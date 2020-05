Neustart für Raumfahrtprogramm

Die Sojus-Kapsel brachte drei Männer zurück zur Erde: Die beiden Kosmonauten Alexej Borissenko und Alexander Samokutjajew sowie der Astronaut Ron Garan hatten 164 Tage im All verbracht. Die Rückkehr von der ISS in rund 350 Kilometer Höhe dauerte gut drei Stunden. Spezialfallschirme bremsten die rund drei Tonnen schwere Kapsel auf den letzten zehn Kilometern. An der Landestelle etwa 150 Kilometer südöstlich der Stadt Dscheskasgan standen Rettungskräfte bereit. Entsprechend der russischen Tradition reichten sie den Raumfahrern nach der Landung einen frischen Apfel. Die drei Männer mussten die erste Zeit in Decken gehüllt auf Klappsesseln verbringen, weil ihre Muskeln durch den fünfmonatigen Aufenthalt im All geschwächt sind.