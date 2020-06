Neue Tierseuche breitet sich aus

Das Schmallenberg-Virus führt bei Schafen, Rindern und Ziegen zu Fehl- und Frühgeburten. Während die Muttertiere gesund sind, kommt der Nachwuchs tot oder missgebildet zur Welt. Versteifte Gliedmaßen, ein fehlendes Kleinhirn, ein grotesk verbogener Hals – das können Symptome einer Infektion mit dem Erreger sein. Als Überträger gilt die Stechmücke. Die betroffenen Tiere haben sich also wahrscheinlich bereits im vergangenen Jahr angesteckt. In Deutschland sind mittlerweile Tiere in rund 670 landwirtschaftlichen Betrieben befallen; der Schwerpunkt liegt in Nordrhein-Westfalen. Doch auch in Bayern ist das Virus bereits festgestellt worden. Aus Österreich wurden bisher keine Fälle gemeldet, doch ist es gut möglich, dass es auch hierzulande infizierte Tiere gibt. Das Bundesministerium für Gesundheit und die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) laden übermorgen, Mittwoch, in Wien zu einer Informationsveranstaltung über das Schmallenberg-Virus.

Neben Deutschland sind bisher aus Belgien, den Niederlanden und Großbritannien Infektionen gemeldet worden. Auf britischen Farmen sind in den vergangenen Wochen zahlreiche Lämmer durch das Virus gestorben. Bisher sind 74 Farmen vor allem in Süd- und Ostengland betroffen. Alastair Machintosh vom nationalen Bauernverband sprach bereits von einer potenziellen Katastrophe und rief Farmer zur Wachsamkeit auf: „Wir kennen das tatsächliche Ausmaß der Seuche noch nicht. Das ist eine tickende Zeitbombe.“