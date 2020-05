Neue Mieter in Hitlers Geburtshaus

Adolf Hitler wurde in dem Eckhaus in der "Salzburger Vorstadt Nr. 15" am 20. April 1889 in einer kleinen Mietwohnung im ersten Stock geboren, in der er auch seine ersten drei Lebensjahre verbrachte. Er selbst sah es "als glückliche Bestimmung, dass das Schicksal mir Braunau zum Geburtsort zuwies, der an der Grenze zweier deutscher Staaten liegt".

Im Jahre 1912, als Hitler als gescheiterter Kunstmaler bereits in einem Wiener Armen-Asyl lebte, wurde das Haus in Braunau von der Familie Pommer gekauft, in deren Besitz es auch heute ist. Nach dem "Anschluss" Österreichs erwarb der NS-Reichsminister Martin Bormann das " Geburtshaus des Führers", das gleichzeitig zum "Kulturzentrum" erklärt wurde. Als im Mai 1945 ein deutscher Stoßtrupp das symbolträchtige Gebäude in die Luft sprengen wollte, konnte das von US-Soldaten verhindert und das Haus an die frühere Besitzerfamilie rückerstattet werden.



Hannes Waidbacher, der Bürgermeister von Braunau, "befürwortet die Vorschläge von Dr. Maislinger. Es muss nur klar sein, dass unter dem Titel ,Haus der Verantwortung' nicht gemeint ist, dass die heutigen Generationen die Verantwortung für die Schrecken der Vergangenheit übernehmen."