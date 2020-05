Neue Hoffnung für die verurteilte Mörderin

Amanda Knox kann wieder lächeln. Denn die DNA-Spuren, auf denen ihre Verurteilung im ersten Prozess in Perugia in Italien beruhte, sind wertlos. Das besagt ein neues Gutachten von zwei Rechtsmedizinern, die das Gericht bestellt hatte.



Die heute 24-jährige Amerikanerin und ihr Ex-Freund Raffaele Sollecito, 27, wurden Ende 2009 schuldig gesprochen, Meredith Kercher 2007 gemeinsam mit einem dritten Täter ermordet zu haben, weil sich die damals 21-jährige britische Studentin geweigert haben soll, mit den anderen Sex zu haben.



Knox und Sollecito haben von Anfang an ihre Unschuld beteuert. Sie seinen in der Nacht des 1. November 2007 zur fraglichen Zeit nicht am Tatort gewesen, sondern in der Wohnung Sollecitos. Dort hätten sie getrunken, Drogen geraucht und den Computer benutzt. Das Mordopfer wurde gequält, ehe man ihm die Kehle durchschnitt. Amanda Knox wurde zu 26 Jahren Haft verurteilt, ihr Ex-Freund erhielt 25 Jahre und der dritte Täter Rudy Guede 16 Jahre.