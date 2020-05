Neue Details im Fall Grasser

Grasser behauptete in seiner ersten Beschuldigten-Einvernahme, er habe in seiner Zeit als Finanzminister von seiner Schwiegermutter 500.000 Euro in mehreren Tranchen bar erhalten. Zur Veranlagung. 430.000 Euro davon habe er, Grasser, nach Österreich eingeführt, in seinem Safe gebunkert und später persönlich – einmal 100.000, ein weiteres Mal 330.000 Euro – bei der Meinl-Bank einbezahlt.

Die Staatsanwaltschaft hat nun laut Falter festgestellt, dass 330.000 Euro nicht von Grasser, sondern vom Treuhänder Heinrich Schwägler einbezahlt wurden. Detail am Rande: Schwäglers Anwalt, der auch die 9,28-Millionen-schweren Grasser-Stiftungen in Liechtenstein betreut, soll bekanntlich im Herbst 2011 versucht haben, Akten aus dem Fall Grasser zu entfernen.

Interessant: Wenn stimmt, was die Staatsanwaltschaft festhält, dann droht einem weiteren Zeugen im KHG-Komplex Ungemach. Laut einem dem KURIER vorliegenden Bericht der Staatsanwaltschaft hat nämlich auch ein ehemaliger Meinl-Vorstand angegeben, von Grasser außerhalb der Öffnungszeiten insgesamt 430.000 Euro entgegengenommen zu haben. Die restlichen 70.000 seien von Treuhänder Schwägler gekommen.

Grassers Anwalt Manfred Ainedter erklärte zu den aktuellen Entwicklungen gegenüber dem KURIER: „Es ist irrelevant, wer das Geld bei der Meinl-Bank letztlich einbezahlt hat.“ Die

Staatsanwaltschaft vermutet indes, dass die halbe Schwiegermutter-Million Bestechungsgeld gewesen sein könnte. Grasser und sein Anwalt dementieren dies vehement, es gilt die Unschuldsvermutung.