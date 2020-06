Nazi-Jägerin tritt gegen Stasi-Jäger an

Die deutsche Links-Partei schickt am 18. März die bekannte Nazi-Jägerin Beate Klarsfeld in die Bundespräsidentenwahl gegen den einstigen Stasi-Jäger Joachim Gauck. Das beschloss der Parteivorstand am Montag ohne Gegenstimme.

Es war eine Ohrfeige, die Klarsfeld am 7. November 1968 weltberühmt machte. Während eines CDU-Parteitags schlug sie Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger ins Gesicht. Sie wollte ihn damit für seine frühere NSDAP-Mitgliedschaft brandmarken. Dafür nahm sie die Verurteilung zu einer einjährigen Haftstrafe in Kauf, die später in vier Monate auf Bewährung verringert wurde.

Die Berlinerin ging 1960 als Au-pair-Mädchen nach Paris, wo sie den jüdischen Anwalt Serge Klarsfeld heiratete. Die Verfolgung untergetauchter Nazis wurde zu ihrer gemeinsamen Lebensaufgabe. So erreichte die Journalistin 1983 die Auslieferung des ehemaligen Gestapo-Chefs von Lyon, Klaus Barbie, von Bolivien nach Frankreich.