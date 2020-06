Nazi-Beifall für Günter Grass

Von allen anderen Seiten hingegen hagelt es Kritik: "Du bist geblieben, was Du freiwillig geworden bist: der SS-Mann, der das 60 Jahre verschwiegen hat, aber den Bundeskanzler Kohl anpöbelte, weil der Hand in Hand mit einem amerikanischen Präsidenten einen Soldatenfriedhof besuchte, auf dem auch 40 SS-Gefallene liegen – nie gab es einen meisterhafteren Tartuffe (berühmter Betrüger in einer Komödie von Molière, Anm.) als Dich!" Das schrieb der Dramatiker Rolf Hochhuth in einem offenen Brief. Der 81-Jährige hat sich in seinen Stücken oft mit der NS-Zeit auseinandergesetzt. Jetzt wirft er Grass "anmaßende Albernheit" vor, weil der den Israelis den Kauf eines deutschen U-Boots verbieten wolle, "das möglicherweise allein ihrem kleinen Staat die letzte Sicherheit geben kann, von einer engst benachbarten Atommacht buchstäblich über Nacht nicht ausgerottet zu werden."

Über das "ekelhaftes Gedicht", das politisch und literarisch wertlos sei, ärgerte sich der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki Grass in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Grass stelle "die Welt auf den Kopf". "Der Iran will Israel auslöschen, das kündigt der Präsident immer wieder an, und Günter Grass dichtet das Gegenteil. Das ist eine Gemeinheit, so etwas zu publizieren", so Reich-Ranicki. Das Gedicht sei ein geplanter Schlag nicht nur gegen Israel, sondern gegen alle Juden.

Auch der US-Autor Daniel Jonah Goldhagen ("Hitlers willige Vollstrecker") meldete sich zu Wort. Die "aberwitzige Behauptung" von Grass, Israel drohe mit der präventiven Vernichtung des iranischen Volkes sei "entweder eine antisemitische Fantasie oder eine groteske zynische Erfindung, die bei vielen Deutschen ins Spiel kommt, wenn es um die Projektion des Nazismus auf die Juden und Israel geht".