Navi-Fehler: Auto saß auf Loipe fest

Außerdem kam es zu mehreren Skiunfällen. So wurde Freitag eine Jugendliche unter der Schaufel einer Pistenraupe eingeklemmt. Die 17-Jährige aus Prag querte am Zettersfeld, Osttirol, die Piste, konnte jedoch vor dem Räumfahrzeug am Rand nicht mehr anhalten. Sie prallte dagegen und wurde unter die Schaufel gedrückt.

In Vorarlberg retteten Ärzte, die auf Skitour waren, einem Steirer das Leben: Der 54-Jährige war am Pistenrand in Lech am Arlberg zusammengebrochen und hatte einen Herzstillstand. Die Mediziner reanimierten ihn.

Ein betrunkener Urlauber aus Deutschland hat Freitag in Saalbach-Hinterglemm, Salzburg, eine Suchaktion ausgelöst. Der 37-jährige Skifahrer hatte sich nach einem Hüttenbesuch verirrt. Weil er am Abend nicht in seine Unterkunft zurückkehrte, alarmierten seine Begleiter die Polizei. Gegen 21.30 Uhr brachte ein Passant den Urlauber unverletzt zurück: Er hatte 1,52 Promille im Blut.