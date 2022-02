NATO: Raketenschild um Europa einsatzbereit

Wozu dient der Raketenschild? Der Raketenschirm soll Europa Schutz vor einer möglichen Bedrohung durch Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von bis zu 3.000 Kilometer bieten, etwa aus dem Iran. Geplant ist ein Netz von Radaranlagen und Stellungen mit Abwehrraketen in Europa, um feindliche Raketen im Anflug zu zerstören. Die NATO sieht sich einer "wachsenden Bedrohung" durch Raketen ausgesetzt, da demnach mehr als 30 LÀnder solche Technologien besitzen oder zumindest daran arbeiten sollen.

Was hat die NATO jetzt beschlossen? Die 28 NATO-LĂ€nder haben in Chicago die erste Betriebsphase beschlossen. Dabei werden mit einem Raketenabwehrsystem ausgestattete US-MilitĂ€rschiffe auf einer US-Marinebasis im spanischen Rota stationiert, eine Radarstation im SĂŒdosten der TĂŒrkei in Betrieb genommen und mit der Arbeit in der Kommandozentrale auf dem NATO-StĂŒtzpunkt im deutschen Ramstein begonnen. Damit erreicht der Abwehrschild eine erste, aber noch begrenzte BefĂ€higung, Europa vor Raketenangriffen zu beschĂŒtzen.

Wie geht es weiter? Der Schild wird schrittweise ausgebaut. Die nĂ€chste Phase soll etwa in den Jahren 2016 bis 2017 erreicht werden, wenn deutsche Patriotraketen, eine Stellung mit US-Abfangraketen in RumĂ€nien sowie niederlĂ€ndische Fregatten mit FrĂŒhwarnradargerĂ€ten in das System eingebaut werden. Im Jahr 2018 sollen US-Abfangraketen in Polen hinzukommen. Gegen Ende des Jahrzehnts soll der Abwehrschirm vollstĂ€ndig stehen.

Was ist das Problem mit Russland? Russland fĂŒhlt sich durch das System bedroht. Eine auf dem letzten NATO-Gipfel vereinbarte Zusammenarbeit war als Durchbruch angesehen worden - doch seitdem geriet die Kooperation ins Stocken. Moskau fordert einen gemeinsamen Betrieb sowie rechtlich bindende Garantien der NATO, dass sich der Abwehrschild nicht gegen Russland richtet. Die NATO lehnt beides ab und bietet Russland etwa den Austausch von AufklĂ€rungsdaten an. Zudem wird bei der NATO allenfalls eine politische ErklĂ€rung fĂŒr möglich gehalten, nicht jedoch rechtlich verbindliche Zusagen.

Ist die NATO in Chicago auf die Bedenken Russlands eingegangen? In einer gemeinsamen ErklĂ€rung stellten die NATO-LĂ€nder klar, dass sich die "NATO-Raketenabwehr nicht gegen Russland richtet" und auch technisch nicht in der Lage sei, Russland zu bedrohen. Zudem wollen sie sich weiter um eine Zusammenarbeit mit Moskau bemĂŒhen. NATO-GeneralsekretĂ€r Anders Fogh Rasmussen stellte jedoch auch klar, dass die MilitĂ€rallianz an dem Aufbau des Raketenschirms festhalte: "Und das kann natĂŒrlich nicht von Russland blockiert werden, das ist eine Entscheidung der NATO."

Wie geht es weiter? Der Chicago-Gipfel hat nicht zur AnnĂ€herung beigetragen, zumal der russische PrĂ€sident Wladimir Putin nicht anreiste. "Aber erst wenn Abfangraketen in Polen stationiert werden, ist fĂŒr Russland ein wirklich kritischer Punkt erreicht", sagt ein NATO-Diplomat. Zeit zur AnnĂ€herung bliebe also, aber aus Moskau kommen derzeit vor allem Drohungen: Generalstabschef Nikolai Makarow nannte die Stationierung von Raketen in Kaliningrad kĂŒrzlich "eine unserer Optionen, um die Infrastruktur des Raketenschilds in Europa zu zerstören".