Naoto Matsumura: Der Retter der Tiere in der Todeszone

Also bleibt er in Tomioka. Und die Tiere will er sowieso nicht im Stich lassen: „Ich habe hier so viele Tiere verhungern sehen“, sagt er. Er alleine könne nicht alle versorgen; er habe die Behörden und Tepco um Hilfe gebeten, aber keine bekommen. „Man sagt mir immer nur: ,Tut uns leid, Herr Matsumura, wir können in der Sperrzone überhaupt nichts machen.‘“