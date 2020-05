Nächster FPÖ-Eklat

Die FPÖ kommt auch nach dem Ausschluss Werner Königshofers nicht aus den Schlagzeilen. Der Abgeordnete mit Verbindungen in die rechte Szene wurde aus der Partei geworfen, nachdem er die Attentate von Oslo mit Abtreibungen verglichen hatte. Aber kaum ist sein Parteibuch weg, ist der nächste Eklat da: Heute berichtete am Montag von einer Aussendung der freiheitlichen Polizei-Personalvertreter AUF in Niederösterreich.



Mehr Urlaub fordern die Blauen da, sie beklagen die zu leistende Schwerarbeit. So weit, so harmlos. Aber: Um ihre Forderungen zu untermalen, hat die AUF die Aussendung mit einem Bild von abgemagerten Personen in gestreiften Kleidern illustriert, die Köpfe kahl rasiert. Steht für die AUF das Leben als Polizist im Jahr 2011 also mit der Internierung in einem NS-Arbeitslager auf einer Stufe?