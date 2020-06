Nach Sex-Skandal: Strauss-Kahn wird verhört

Es geht um zügellose Sex-Partys in Paris und Washington, um Prostituierte, hochrangige Politiker, Polizeichefs und dubiose Geschäftsmänner. Und ein alter Bekannter steht in der Callgirl-Affäre erneut im Visier der Ermittler: Dominique Strauss-Kahn. Der frühere IWF-Chef begab sich gestern, Dienstag, in Lille in Polizeigewahrsam, um seine Aussage zu machen.