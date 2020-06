Mysteriöses Rätsel um Gold-Mord

Eine ermordete Bankerin, acht verschwundene Goldbarren im Wert von 330.000 Euro und ein Polizist als mutmaßlicher Täter: Heinz St., ein altgedienter Beamter, soll Erika Hechenleitner nach einem missglückten Goldgeschäft in ihrem Auto betäubt und fixiert haben – ehe er das Fahrzeug in Brand setzte, um Spuren zu verwischen. Bei seiner Verhaftung versucht er zu fliehen, bedroht seine Polizistenkollegen mit einer Waffe. Er wird überwältigt, sitzt seither in U-Haft – und bestreitet die Tat. Vom Gold fehlt jede Spur. Gibt es zwischen der ermordeten Rotlicht-Größe Anton Auer und dem Tiroler Gold-Mord einen Zusammenhang?