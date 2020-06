"Moschee baba" wieder vor Gericht

Noch im Frühjahr findet im Oberlandesgericht ein anderer, politisch brisanter Prozess statt: Das Verfahren gegen den Kärntner FPK-Obmann und Vizelandeshauptmann Uwe Scheuch kommt zum rechtlichen Abschluss.

Scheuch wurde im Vorjahr in erster Instanz zu 18 Monaten teilbedingter Haft verurteilt: Er soll sich als Amtsträger der Geschenkannahme schuldig gemacht haben („Part of the game“-Affäre).

Bei ihm geht es um viel: Bei mehr als sechs Monaten unbedingt verliert Scheuch sein Regierungsamt.