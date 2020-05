Moschee baba: "Verhetzung nicht erreicht"

Man muss sie streng bestrafen", fordert Staatsanwalt Johannes Winklhofer bestimmt. "Denn es ist hochgefährlich, was sie gemacht haben." Sie, das sind der steirische FPÖ-Landesobmann Gerhard Kurzmann und Alexander Segert, ein Schweizer Werbeprofi. Für den Landtagswahlkampf 2010 engagierte die FPÖ Segert und ließ ihn ein Online-Spiel adaptieren: " Moschee baba", in der Schweiz vor dem Volksbegehren für ein Moscheeverbot als " Minarett Attack" gelaufen. Vor dem stilisierten Graz tauchten Minarette und Muezzins auf, die der Spieler anvisieren und wegklicken sollte. Am Ende kamen Fragen, etwa ob Burka und Minarette verboten werden sollten.



"Das ist ein Schießspiel. Ein getroffener Muezzin wird ausgelöscht, das Minarett versinkt im Boden", beurteilt jedoch der Staatsanwalt und klagt Kurzmann, mittlerweile Landesrat, und Segert wegen des Verdachts der Verhetzung an. "Es war die gezielte Begehung einer strafbaren Handlung. Weil die Medien darüber berichten, weil es ein Skandal ist."



So habe sich die FPÖ medialen Werbewert für ihren laut Strafantrag "farblosen" Spitzenkandidaten billig erkauft, jedoch "reine Verhetzung" in Preis genommen, sagt Winklhofer. "Der Plan des Spiels war, zu Hass und Verachtung aufzurufen."