Moneymaker-Räuber verjuxten alles

Ab dem vierten Banküberfall von insgesamt 23 Coups in Wien, Wr. Neudorf und Graz waren sie die „Moneymaker-Räuber“. Das Plastiksackerl, in das sie die Beute gestopft hatten, war nämlich zerrissen. Schnell rafften die beiden maskierten Männer so viele Geldscheine wie möglich zusammen, verteilten sie – ähnlich wie die Kandidaten in der Moneymaker-Geldscheffel-Show im ORF – auf ihren ausgestreckten Armen und verließen so die Filiale.

22.000 Euro blieben damals (2004) hängen. Das magere Ergebnis passt nicht in das von Verteidiger Christian Werner aufgeschlagene Lehrbuch, nach dem die Angeklagten seiner Meinung nach mustergültig vorgegangen sind: „Räuber halten sich möglichst kurz in der Bank auf, machen möglichst hohe Beute und verletzen niemanden.“

Sechs Überfälle hat der Mazedonier Vulnet Hamzai alias Julius Vittek allein bzw. mit unbekannten Komplizen verübt, zwei Überfälle wurden von seinem Jugendfreund und Landsmann Nuri Nashati alias Quanil Ismaili begangen, 15 Banken haben sie gemeinsam ausgeraubt. Dabei kamen bis zur Verhaftung im Jänner 2011 insgesamt 1,2 Millionen Euro zusammen, die ihnen quasi zwischen den Fingern zerrannen. Kokainkonsum, Bordellbesuche, „mit leichten Mädels in teuren Hotels“, sagt der 34-jährige Hamzai. Das Ergebnis eines Bankraubes (= rund 100.000 Euro) hielt gerade einmal zwei Wochen.