Mladić-Prozess: Der "Schlächter" vor Gericht

Der graue Anzug wirkt etwas groß für den schmächtig gewordenen Ratko Mladić, aber er sitzt. Der Krawattenknoten ist perfekt. Mladić will souverän wirken – hier in Den Haag, an seinem ersten Prozesstag. Schon bei den Anhörungsterminen, die seit seiner Auslieferung dort abgehalten wurden, wollte der ehemalige General zeigen, wer der Herr des Gerichtssaals ist. Um keinen Preis will er schwach oder kränklich wirken.

Seit Mittwoch läuft der Prozess gegen den früheren Militärchef der bosnischen Serben. In elf Punkten ist der 70-jährige Ratko Mladić angeklagt (siehe unten). Als der frühere General den Gerichtssaal betritt, klatscht er und streckt den Daumen in die Höhe. Auch das zeigte Mladić in seinen Anhörungen deutlich: Von seiner Meinung, seiner Siegessicherheit und von seinen Verschwörungstheorien ist er nicht abgewichen.

Der 1942 in Kalinovik bei Sarajewo geborene Mladić wurde 1991 zum Chef der Jugoslawischen Volksarmee in Knin in Kroatien. Er unterstützte die serbische Minderheit in dieser Region bei ihrer Abspaltung von Zagreb. 1992 machte ihn der Präsident der Republika Srpska, Radovan Karadzić, zum Armeechef der bosnischen Serben. Gemeinsam planten sie die Eroberung Bosniens durch Belagerungen und Massaker. Das geht aus den Beweisen der Anklage hervor.