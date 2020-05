Mit guten Bürgermeistern die Landflucht stoppen

Die Jungen ziehen in die Städte, ihre früheren Heimatorte veröden. Dieser Trend hat auch Österreich erfasst - mit teils dramatischen Konsequenzen für die betroffenen Kommunen, wie der KURIER in seiner Sonntagausgabe berichtete.



Aber was tun gegen die Landflucht? Gemeindebundpräsident Helmut Mödlhammer möchte vor allem bei den Bürgermeistern ansetzen. "Studien haben gezeigt, dass es zu 90 Prozent vom jeweiligen Bürgermeister abhängt, ob sich eine Gemeinde positiv oder negativ entwickelt", sagt Mödlhammer dem KURIER.



"Wir brauchen das beste Personal." Derzeit bekomme man das aber nicht. "Wir wissen aus Untersuchungen, dass zwei Drittel der heimischen Bürgermeister ihr Amt nicht angestrebt haben, sondern dazu überredet worden sind. Zwei Drittel klagen über enorme Belastungen. Die Burn-out-Rate ist hoch." In vielen Orten gebe es gar keine Bürgermeisterkandidaten mehr.



Das weiß auch die SPÖ-ÖVP-Bundesregierung. Sie hat vergangene Woche im Nationalrat beschließen lassen, dass ASVG-Frühpensionisten, die Bürgermeister werden, nicht auf ihre Pension verzichten müssen, wenn sie als Bürgermeister mehr als 370 Euro im Monat verdienen. Bisher durften nur frühpensionierte Beamte ordentlich dazuverdienen.