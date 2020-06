Milde Strafen für kriminelle Beamte

Seit der Falter vergangene Woche die milde Behandlung jener Fremdenpolizisten aufdeckte, die im August 2006 den Schubhäftling Bakary J. in einer Lagerhalle gefoltert haben, stehen die Disziplinarmaßnahmen gegen Beamte unter Beschuss. Zwei der insgesamt vier strafrechtlich (zu bedingten Haftstrafen) verurteilten Beamten wurden in Frühpension geschickt, die zwei anderen bloß versetzt. Der eine habe nur die Lagerhalle aufgesperrt, in der Bakary J. im Zuge einer Scheinhinrichtung die Schädelknochen gebrochen wurden. Der andere sei nur Chauffeur gewesen und habe bei der Folter nur zugeschaut, so wird die sanfte Beurteilung begründet.