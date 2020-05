Migranten dürfen bald zur Feuerwehr

Das große Finale" - so nannte Sebastian Kurz, der Staatssekretär für Integration ( ÖVP), den gestrigen Tag: das große Finale bei seinem Dauerbrenner-Thema Freiwillige Feuerwehr.



Kurz reiste am Mittwoch in die Steiermark und nach Kärnten - in die letzten beiden Bundesländer, in denen Nicht-Österreicher bisher Nicht-Feuerwehrleute bleiben müssen. Beide Länder werden die Gesetze ändern, die Migranten den Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr verbieten - das haben die Landeshauptleute Gerhard Dörfler ( Kärnten/FPK) und Franz Voves ( Steiermark/ SPÖ) Kurz zugesagt.



Anfang August hatte Kurz im KURIER erstmals kritisiert: Wer keinen österreichischen Reisepass hat, der darf in der Steiermark und Kärnten auch keine österreichischen Häuser löschen. Getreu dem ÖVP-Mantra von der "Leistung" argumentierte Kurz: "Wenn Integration über Leistung geht, dann muss die Mehrheitsgesellschaft diese Leistung möglich machen und annehmen." In Österreich gehöre die ehrenamtliche Arbeit einfach dazu. In Kürze wird sie allen Einwohnern in allen Ländern offenstehen.