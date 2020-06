Merkel kratzt die Kurve

In nur gut 48 Stunden war die Nachfolge des wegen der Ermittlungen gegen ihn zurückgetretenen Christian Wulff geregelt. Es lief rasch auf den logischen Nachfolger Gauck zu: Wenn 54 Prozent in Umfragen den Mann wollen, der seit Jahren als die höchste inoffizielle moralische Instanz des Landes gilt, ist nur schwer zu argumentieren, ihn bei der richtigen Gelegenheit nicht auch zur offiziellen zu machen.

Starke CDU-Kreise wollten das zwar verhindern und sich von der Opposition nichts vorgeben lassen. Doch dazu ist diese Koalition schon zu schwach. Das zeigte sich am Sonntag, als die FDP in einem Wutanfall den Bruch der Koalition riskierte, indem sie sich für den Kandidaten des Volkes entschied. Den Bruch der Koalition konnte Merkel nicht wollen, schon gar nicht mitten in der Euro-Krise, die morgen schon weitergeht.