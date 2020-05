Mehrheit wieder gegen Wehrpflicht

Für die SPÖ ist die gegenwärtige Stimmungslage besonders für eine Zielgruppe interessant, in der sie laut Bachmayer eher schwach ist, nämlich: bei jüngeren Wählern. "In der Altersgruppe der unter 30-Jährigen sind sechs von zehn gegen die Wehrpflicht. - Hier kann die SPÖ punkten. "



Aber nicht nur die Wehrpflicht-Debatte stärkt den Sozialdemokraten derzeit den Rücken. 71 Prozent der Österreicher sind für neue Vermögenssteuern, selbst unter deklarierten ÖVP-Wählern sind es 37 Prozent.



"Mit der Forderung nach Vermögenssteuern kann die SPÖ nur gewinnen", sagt Bachmayer. Zudem sei der von SPÖ-Politikern forcierte Begriff "Millionärssteuer" ein klares Signal: "Hier ist jedem klar: Da geht's nicht um eine Steuer für Häuslbauer, sondern um Menschen, die mehr als eine Million Euro an Vermögen haben."