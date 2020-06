Mehrheit hat genug von Rot-Schwarz

Schlechte Kunde zu Wochenbeginn für Sozial- und Christdemokraten. Eine OGM-Umfrage für den KURIER ergibt, dass eine Mehrheit der Österreicher nach der Nationalratswahl im kommenden Jahr deren Regierungsbündnis nicht mehr will (Grafik) . OGM-Chef Wolfgang Bachmayer begründet das so: „Das Sparpaket wird mittlerweile kritischer gesehen, weil den Menschen die Inhalte bewusster werden. Dazu kommt die Schuldenkrise in Europa. Da beruhigen auch heimische Politiker. Die Menschen haben aber das Gefühl, dass das aus dem Ruder läuft. Das bringt Vertrauensverlust.“ Die Korruptionsskandale täten das Übrige.