Mehr Kompetenzen gegen Einzeltäter gefordert

Verfassungsschützer meinen, sie könnten Fälle von Radikalisierung frühzeitig erkennen, wenn sie mehr Befugnisse hätten. So gäbe es Fälle, wo sich besorgte Angehörige bei den Behörden melden: Der Sohn trägt plötzlich seltsame Kleider und lässt sich einen Bart wachsen. Er sperrt sich mit dem Computer im Zimmer ein, bricht alle Kontakte mit Freunden ab. Das seien Indizien für eine beginnende Radikalisierung, doch der Polizei sind die Hände gebunden. Eine Risikoanalyse darf erst bei einer Gruppe von drei Personen gemacht werden.

Ähnlich liegt der Fall, wenn ausländische Behörden anfragen, weil sie bei jemandem Radikalisierungstendenzen festgestellt haben. Diese Anfrage dürfe laut Verfassungsschützern schlichtweg nicht bearbeitet werden. Einzeltäter wie Breivik könnten auf diese Weise nicht erfasst werden.



Aus der SPÖ wurde zwar bereits eine ablehnende Haltung gegenüber zusätzlichen Polizeibefugnissen signalisiert. Mikl-Leitner will aber den Koalitionspartner in dieser Frage noch umstimmen.