Mehr Härte bei den Lobbyisten

Walter Geyer, der Leiter der Korruptionsstaatsanwaltschaft, wünscht sich von der Politik und Justizministerin Beatrix Karl schärfere Sanktionen im geplanten Lobbyistengesetz. "Gerade in diesem Bereich müssen die Sanktionen wirksam und schmerzhaft sein", sagt Geyer zum KURIER.



Während der Gesetzesentwurf bei Verstößen gegen das Lobbyistengesetz vor allem Verwaltungsstrafen vorsieht, plädiert Geyer dafür, dass Lobbyisten bei Verstößen in jedem Fall das in Aussicht gestellte Honorar verlieren: "Man muss nicht immer mit Haft drohen. Ich hielte es für angebracht, wenn das Honorar bei Verstößen stets zugunsten der Republik eingezogen wird."



Ein wesentlicher Punkt, der beim Entwurf für das Lobbyistengesetz nicht ausreichend beachtet worden sei, sind für den Korruptionsexperten die "Erfolgshonorare" und welche Lobbyisten-Leistungen an diese geknüpft sind.