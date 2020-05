Mayrhofer geht nach Krems, Nachfolger für Melk gesucht

BH-Rochade - Jetzt ist die Personalrochade seitens der Landesregierung hochoffiziell: Melks Bezirkshauptmann Elfriede Mayrhofer wechselt nach Krems und löst Werner Nikisch ab, der sich Ende September in den Ruhestand verabschiedet.

Mayrhofer ist - für den Chef einer Bezirkshauptmannschaft schon fast eine halbe Ewigkeit - seit 1998 in Melk. Zuvor nahm sie die Stellvertreterfunktion in Scheibbs und in Melk ein.

Die Nachricht vom Wechsel verbreitete sich am Dienstag in Windeseile. Denn die 53-Jährige gilt als kompetent und wird allseits sehr geschätzt. Dass sie auch in Krisensituationen kühlen Kopf bewahren kann, bewies sie, als die Region mehrmals vom Hochwasser schwer getroffen.

Unklar ist, wer Mayrhofer nachfolgt. "Die Stelle wird ausgeschrieben", heißt es seitens der Landes. Dem Vernehmen nach könnte Tullns BH-Leiter Andreas Riemer als Nachfolger in Frage kommen.