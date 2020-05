So ein rigoroses Eingreifen wie die Trennung der Mordverdächtigen von ihrem Baby bei Nacht und Nebel hätte man sich von den Fürsorgebehörden in den Fällen Luca und Cain gewünscht. Die Gewaltbereitschaft der Pflegeväter war bekannt, Misshandlungsspuren waren nicht zu übersehen, trotzdem überließ man die Kinder ihrem letztlich tödlichen Schicksal.

Bei Estibaliz C. aber befand das Jugendamt schon den Körperkontakt samt Stillen in den ersten Lebenstagen oder Wochen für zu riskant. Dabei kann keine Mutter besser überwacht sein als eine, die in U-Haft sitzt.

Weil die vorschnelle Begründung, die ein Pflegschaftsrichter erst noch genehmigen muss, vielleicht ein bisschen hinkt, hat man noch eine andere aus dem Hut gezaubert: Der Kontakt zwischen Kind und Vater, der die Hauptbezugsperson werden soll, könne in der U-Haft nur durch eine Glasscheibe erfolgen und sei daher blockiert. Hat da jemand eine Mattscheibe? Das Jugendamt kennt die flexiblen Möglichkeiten in der Mutter-Kind-Abteilung im Gefängnis sehr gut. Die Kinder sind dort ja nicht eingesperrt. Der Vater kann seinen Sohn jederzeit holen, mit nach Hause nehmen und wieder bringen. An einer solchen Reparatur wird nun – mit völlig unnötiger Verspätung – gearbeitet.