Maria Gail kämpft gegen ein Bordell

Schule, Bushaltestelle, ein Marienpilgerpfad, über die Straße Wohngebiet und Pflegeheim – und mittendrin, just an der Autobahnabfahrt Faaker See, ein Bordell: Das geht nicht, befindet die Dorfgemeinschaft Maria Gail und steigt schon jetzt auf die Barrikaden. " Maria Gail darf nicht Sex City werden", sagt Brigitte Popotnik, Sprecherin der Dorfgemeinschaft, aus tiefster Überzeugung. Denn in nur 600 Metern Luftlinie besteht bereits seit 2008 ein großes Etablissement, ein Sauna- und Wellnessklub mit 65 Damen. "Dort stehen in der Nacht die Autos vom großen Parkplatz bis auf die Straße hinaus", weiß die Obfrau der Dorfgemeinschaft, Christa Mitterböck.

Rund 360 Unterschriften wurden bereits gesammelt, und die Gegner des Projekts in Maria Gail/Prossowitsch wollen bis zur Straßen­blockade gehen. Eine Pro-Bordell-Liste in seinem Lokal, wonach etwa die Ge­werbebetriebe im Umfeld von der Ansiedlung des horizontalen Gewerbes profitieren würden, bezeichnet Land- und Gastwirt Heinz Moser heute als Jux: "Das war ein verspäteter Faschings- und verfrühter Aprilscherz."