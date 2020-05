Mann fiel im Schlaf vom Sitz: Genickbruch

Auf Parkplatz - Ein besonders außergewöhnlicher Tod ereilte einen 60-jährigen Lkw-Lenker in der Nacht auf Sonntag in der Steiermark: Er war schlaftrunken vom Fahrersitz gefallen und brach sich dabei das Genick.



Der estische Staatsbürger war mit einem 41-jährigen Landsmann Samstagabend an der Bundesstraße in Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, auf einen Parkplatz gefahren. Gegen 23 Uhr legte sich der Jüngere in die Schlafkabine, der 60-Jährige wollte gleich auf dem Fahrersitz die Nacht verbringen.