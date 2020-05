Maddies Mutter erzählt

Kate McCann erzählt, dass sie damals an Selbstmord dachte: "Ich hatte einen überwältigenden Drang, ins Meer hinauszuschwimmen, so schnell ich kann, bis ich so erschöpft bin, dass ich dem Wasser erlauben könnte, mich hinunterzuziehen und von dieser Qual zu erlösen." Die Selbstvorwürfe würden sie und ihren Mann Gerry bis ans Ende ihrer Tage begleiten: "Wir bedauern zutiefst, dass wir die Kinder in der Wohnung gelassen haben." Hätten sie Zweifel an der Sicherheit gehabt, hätten sie einen Babysitter engagiert, betont sie. Die Eltern hatten Maddie und die jüngeren Zwillinge Sean und Amelie allein im Ferienapartment zurückgelassen, um mit Freunden essen zu gehen.



Die McCanns geben nicht auf. Am Donnerstag treten sie bei "Beckmann" im ARD erstmals im deutschen Fernsehen auf. Der Erlös des Buches soll in die Finanzierung der Suche fließen, denn trotz aller Spenden wird das Geld knapp. Und die Eltern nützen die Veröffentlichung für einen weiteren Aufruf an die Weltöffentlichkeit: "Bitte findet Madeleine!"