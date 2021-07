Machtwechsel in Kroatien

Bei den Parlamentswahlen in Kroatien hat am Sonntag das Mitte-Links-Parteibündnis "Kukuriku" den Sieg davon getragen und die bisher regierende national-konservative HDZ ( Kroatische Demokratische Gemeinschaft) von der Macht verdrängt. In den späteren Abendstunden begann aber das Zittern um die "Absolute", die das von den Sozialdemokraten (SDP) angeführte Bündnis mit 76 von 151 Mandaten erreichen würde.



"Kukuriku" wurde 78 Sitze vorausgesagt. Zuvor hatte die aus Sozialdemokraten (SDP), Volkspartei (HNS), Istrischen Demokraten ( IDS) sowie der Pensionistenpartei (HSU) bestehende Koalition laut "Exit Polls" sogar auf rund 82 Sitzen hoffen dürfen. Sollte es doch nicht für 76 Mandate reichen, wäre ein möglicher Koalitionspartner die Arbeiterpartei (Laburisti) mit prognostizierten sechs Mandaten. Sie waren eine Überraschung bei der Wahl.