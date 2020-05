Lottofieber in der Glückstrafik

Bei der Ziehung am Sonntag (19.17 Uhr, ORF 2) wartet der größte Gewinn in der 25-jährigen Lotto-Geschichte. Ein Solo-Sechser würde mindestens zehn Millionen Euro bringen. "Abhängig von den abgegebenen Tipps können es sogar an die elf Millionen werden", prognostiziert Günter Engelhard von den Österreichischen Lotterien.

Da juckt es das Spielervolk schon ordentlich in den Fingern. Beim erst zweiten Fünffach-Jackpot in der Lotto-Geschichte erwarten die Lotterien zwölf Millionen abgegebene Tipps. Am Samstag wird es in den Trafiken ganz schön eng werden.



Übrigens: Den ersten und bis dato einzigen Fünffach-Jackpot knackten am 25. Mai 2008 zwei Niederösterreicher. Sie streiften jeweils 4,9 Millionen Euro ein. In der Trafik in der Gudrunstraße ist neben dem Zockerfieber auch die Fantasie ausgebrochen. Systemspieler plaudern mit Gelegenheitstippern über den Gewinn. Man könnte glauben, unter Millionären zu stehen. Auto, Haus, Urlaub sind die Klassiker. Bemerkenswert ist der gesunde Optimismus. Tenor: "Bis jetzt haben ich eh nix gewonnen, aber die zehn Mille, die hole ich mir. Und dann können mich alle gernhaben."