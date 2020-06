London: Das Duell der Riesen-Egos

Hitler geht immer – wenn man in Großbritannien gerade einen Bösewicht braucht. Und Ken Livingstone packte Winston Churchill gleich dazu. Seit dem „großen Kampf“ der beiden, so tönte der 66-jährige Sozialist, sei den Briten eine Wahl wohl nicht mehr so leicht gefallen. Ein kühner Vergleich, immerhin war Churchill Konservativer und außerdem ist Livingstones aktueller Gegner kein verhasster Diktator, sondern ein durchaus beliebtes Stadtoberhaupt. Auch geht es nicht um einen Weltkrieg, sondern schlicht um den Bürgermeistersessel in London.

Hundert Tage, bevor sich die britische Hauptstadt mit ihren Olympischen Spielen der Welt auf Hochglanz präsentieren will, ist um den Posten ein schmutziger Wahlkampf entbrannt. Geprägt wird er keineswegs von den aktuellen Problemen in der Millionenmetropole, wie dem kollabierenden öffentlichen Verkehr oder der massiv gestiegenen Verbrechensrate, sondern schlicht von der Frontalkollision zweier übergroßer Egos. Auch Amtsinhaber Boris Johnson, 47, zieht in diesem Duell gerne blank und beschimpft seinen Gegner vor laufenden Mikrofonen als „versch... Lügner“ und und wirft Livingstone Steuerhinterziehung vor, für einen linken Labour-Veteranen besonders schmerzlich.

Es ist nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden. Vor vier Jahren fand es unter umgekehrten Vorzeichen statt. Da war Ken Livingstone Bürgermeister von London – und weit mehr als das. Der „rote Ken“ war über Jahre einer der Hauptgegner der rechten Regierung Margaret Thatchers gewesen. Er prangerte die soziale Kälte, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich an und ließ auf dem Dach des Londoner Rathauses eine Leuchttafel montieren, auf der die aktuellen Arbeitslosenzahlen zu lesen waren.