Liberias "Warlord" Taylor ist schuldig

Es war eine Premiere: Erstmals wurde ein ehemaliges afrikanisches Staatsoberhaupt für seine brutalen Machenschaften vor einem internationalen Gericht zur Rechenschaft gezogen.



Charles Taylor wurde am Donnerstag in Den Haag der Mitwirkung an Kriegsverbrechen schuldig gesprochen. Nun wartet er auf das Ausmaß seiner Strafe. Ihm droht lebenslänglich.

Taylor, Ex-Diktator des westafrikanischen Staats Liberia, hatte die blutrünstige Rebellengruppe RUF im Nachbarland Sierra Leone mit Waffen für den Bürgerkrieg ausgestattet.



Er baute ein System der Gewalt mit auf, in dem Massenvergewaltigungen, Verstümmelungen und die Rekrutierung von Kindersoldaten an der Tagesordnung standen.