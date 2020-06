Leihwagenfirma versendet dubiose Schadensmeldungen

Bei der Firma Sixt wird Julia Sobieszek kein Auto mehr mieten. Drei Tage lang hat sich die 26-Jährige dort im September 2011 einen Leihwagen ausgeborgt. Wochen später bekam sie unerwartete Post: Die Verleihfirma forderte 500 Euro von der Wienerin, weil sie einen Lackschaden an dem Auto hinterlassen hätte. Sobieszek bestreitet das. Die Verleihfirma hat auf die Forderung mittlerweile verzichtet. Doch auch andere Kunden berichten von Schadensmeldungen, die sie nicht verursacht hätten.

"Es hat mich gewundert, dass die Meldung erst eineinhalb Monate nach dem angeblichen Vorfall verschickt wurde", sagt Sobieszek (erhalten hat sie den Brief durch einen Adressfehler erst im Jänner) . Daraufhin forderte sie von Sixt alle Unterlagen an. Bekommen hat sie unter anderem Fotos vom Lackschaden. Da sich die Frau mit Bildbearbeitung auskennt, überprüfte sie das Erstellungsdatum. Und siehe da: Die Fotos waren am 14. November gemacht worden, drei Tage, nachdem der erste Brief versandt worden war.