Lehrer darf den Stinkefinger zeigen

Ein knappes Jahr nach seiner Kündigung ist der Lehrer H. wieder zurück in der Berufsschule. Er darf dort seinen "anschaulichen" Unterricht - so hat das Wiener Arbeits- und Sozialgericht seine Methoden bewertet - wieder aufnehmen. Dazu hat gehört, den Schülern den Mittelfinger zu zeigen.



Von der Organisation Jugend am Werk betreute Lehrlinge hatten sich über den Lehrer beschwert. Er habe ihnen prophezeit, dass ohnehin bloß Zuhälter oder Drogendealer aus ihnen würden und sie ins Gefängnis kämen. Die Ausbildung bei Jugend am Werk, die er selbst genossen habe, sei nämlich "Scheiße". Und er habe propagiert, Frauen zu schlagen, wenn sie nicht folgen; er mache das bei seiner eigenen Frau auch so. Der ihnen häufig entgegengestreckte Stinkefinger sei das Tüpfelchen auf dem i gewesen, beklagten die Schüler. Eine Sozialarbeiterin gab die Beschwerden der Schüler von zwei verschiedenen Klassen weiter, der Stadtschulrat ließ sie Fragebögen ausfüllen und sprach schließlich die Kündigung des Lehrers aus. H. kämpfte dagegen gerichtlich an, mit Erfolg. Das Gericht fand keine Kündigungsgründe und erklärte das Dienstverhältnis für weiterhin aufrecht.



In der Urteilsbegründung steht, der Lehrer habe sich der Sprache seiner Schüler angepasst und nur den Unterrichtsstoff verdeutlichen wollen. Mit dem gestreckten Mittelfinger habe er den Unterschied zwischen Edelgasen klarmachen wollen.