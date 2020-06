Leck an Bohrinsel gefunden

Die Furcht vor einem Umweltdesaster in der Nordsee wächst.



An der Bohrinsel "Elgin" des französischen Betreibers Total trat auch am Mittwoch ungehindert zumindest hochexplosives Gas durch ein Leck aus. Umweltschützer gehen davon aus, dass das austretende Gasgemisch giftige Schwefelverbindungen enthält. Der Total-Konzern dementierte dies. "Wir können mit Sicherheit ausschließen, dass sich in dem Gas giftige Substanzen befinden", sagte eine Total-Sprecherin am Abend.



Am Mittwoch gelang es laut Total, das Leck zu lokalisieren. Es soll 4000 Meter unter dem Meeresgrund liegen, an einer vor einem Jahr außer Betrieb genommenen Gasbohrung. Schiffe dürfen sich wegen der Explosionsgefahr nur auf zwei Seemeilen nähern, Flugzeuge müssen sogar drei Meilen Abstand halten. In der Nähe der Plattform seien vorbeugend Feuerwehrschiffe platziert worden. Umweltschützer sprachen von einem "Bohrloch der Hölle" und erinnerten an die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko im Jahr 2010.



Der schottische Umweltminister Richard Lochhead forderte "maximale Transparenz" von Total und der Regierung in London. 1988 war es fast an gleicher Stelle bei der Explosion der Plattform Piper Alpha zur Katastrophe gekommen - 167 Arbeiter starben. Total brachte die 238 Arbeiter sofort in Sicherheit. Auch Shell räumte zwei nahe Plattformen.



Auf den Konzern könnten Kosten von bis zu zehn Milliarden Dollar (7,50 Mrd. Euro) zukommen, falls die Förderplattform explodiert. Die billigste Prognose der Analysten beläuft sich auf 150 Millionen Euro. Dazu müsste das Leck aber bald unter Kontrolle gebracht werden und die Produktion lediglich zwei Wochen ausfallen.