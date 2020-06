Leben zwischen Deutschkurs und Hoffnungen

Siyar Ahmad Nuri hat viel erlebt. Wie Tausende an­dere Flüchtlinge führten Schlepper auch den 18-jährigen Afghanen über die öster­reichische Grenze. Nach Tausenden Kilometern der Flucht war er hier endlich in Sicherheit.

Warum er die Flucht ergriff, kann Siyar zehn Mo­nate nach seiner abenteuer­lichen Reise bereits in fast perfektem Deutsch selbst erzählen. "Ich bin auf der Todesliste der Taliban gestanden", schildert der sympathische, junge Mann. "Ich habe für die Amerikaner Dolmetsch-Dienste erledigt." Offenbar Grund genug, um für die islamis­tischen Gotteskrieger Hochverrat begangen zu haben. Die Familie legte viel Geld zusammen, um Siyar in Sicherheit zu bringen. Schlepper brachten ihn schließlich nach Österreich. "Erst im Flüchtlingslager Traiskirchen habe ich überhaupt erfahren, dass ich in Österreich bin", erzählt der 18-Jährige. Er wurde einfach auf der Straße ausgesetzt – ohne Geld, ohne Sprachkenntnisse und ohne Zukunft. Doch Siyar wollte kämpfen – und siegen.