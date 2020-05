Kurz: "Deutsch hat Vorrang"

Seit Langem schon wird darüber debattiert, wie man Kinder mit Migrationshintergrund und nicht deutscher Muttersprache am besten beim Deutschlernen unterstützen kann. Dass hier dringender Handlungsbedarf besteht, zeigte zuletzt der aktuelle Integrationsbericht des Innenministeriums: Laut Experten liegt der Sprachförderbedarf bei Kindern mit nicht deutscher Muttersprache demnach bei 80 Prozent - jener bei Kindern mit deutscher Muttersprache bei nur 15 Prozent. Alarmierend ist eine zweite Statistik: Kinder nicht deutscher Muttersprache sind laut Integrationsbericht außerdem vier Mal so oft Schulabbrecher wie Kinder ohne Migrationshintergrund.



Aus der Industrie kommt nun ein mutiger Vorstoß: Im KURIER-Interview (siehe: IV:"Es geht um unseren Wohlstand") fordert Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung, in der Schule Lesen und Schreiben in der Muttersprache zu unterrichten. "Eine Alphabetisierung der Zuwandererkinder in der Muttersprache wäre sinnvoll", sagt Neumayer. "Sie lernen dann auch besser Deutsch - und Deutsch muss der Schwerpunkt sein."