KURIER-Reporterin in WikiLeaks genannt

"Ich bin sauer", betont Klingl, "wenn man weiß, wie schnell das Regime in Teheran mit Spionagevorwürfen zur Hand ist, kann ich nur sagen, dass ich froh bin, derzeit nicht im Iran zu sein. Das könnte echt gefährlich sein. Außerdem wird es künftig wohl verdammt schwer sein, eine Recherche-Reise in das Land zu unternehmen." In diesem Zusammenhang hat die US-Regierung WikiLeaks vorgeworfen, das Leben Tausender Menschen aufs Spiel zu setzen.



Befragt wurden die Journalisten an jenem 24. März über die allgemeine Lage im Iran, über den Besuch Klingls im iranische Atomkraftwerk Busher, das sich damals im Bau

befand, und über deren Einschätzung der Politik von US-Präsident Obama gegenüber dem Iran. Verärgert ist Klingl auch über den Inhalt der Depesche: "Vieles, das übermittelt wurde, ist komplett anders, als ich es gesagt habe."



Die Enthüllungsplattform will die KURIER-Mitarbeiterin dennoch nicht in Bausch und Bogen verdammen: "Es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits erfährt man manchmal wirklich Brisantes und hoch Politisches, andererseits ist man als Individuum wehrlos. Wie komme ich dazu, dass mein Name jetzt veröffentlicht ist?"