KURIER aus Oslo: Erneut Polizeieinsatz

Gleichzeitig sind andere Polizeikräfte auf der nahegelegenen Insel Utøya immer noch damit beschäftigt nach Leichen zu suchen. Wie KURIER-Reporter Wilhelm Theuretsbacher berichtet, hat ein regelrechter Konvoi von Leichenwägen damit begonnen, die sterblichen Überreste der Opfer abzutransportieren. Die Norweger mit ihren Gedanken ganz bei den Opfern auf der Ferieninsel.



Schon auf der Fahrt vom Flughafen in die Stadt merkt man, dass Norwegen ein traumatisiertes Land ist. Der Taxifahrer steigt aufs Gas und beginnt gleichzeitig zu reden - ungefragt sprudelt es nur so aus ihm heraus.



Sein Name ist Stein Sjølie. Er will eigentlich nicht ins Stadtzentrum fahren. Er hat am Freitag die Sprengwolke gesehen, eine Mischung aus grauem, braunem, gelbem Staub. Alle hätten an eine Gasexplosion gedacht, ein Terroranschlag im friedlichen Norwegen kam niemandem in den Sinn.