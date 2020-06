Kunterbunter Nachmittag

50 Euro extra im Jahr ist den Eltern diese Abwechslung vom grauen Lernalltag wert. Für therapeutische Reit-Kurse mit Islandpferden sind noch einmal zehn Euro extra zu zahlen. Bogner: "Wir machen aus den wenigen Ressourcen das Möglichste, das ist die Wahrheit."

In der Anton-Sattler-Gasse wird nicht nur das gelöst, was Bildungsforscher Stefan Hopmann das "Kustodialproblem" nennt, also die Betreuung der Kinder berufstätiger Eltern, sondern es werden Kinder gefördert, die "sonst vor dem Computer oder im Gemeindebau herumhängen", sagt Bogner.

Reindl: "Zu uns kommen Schüler aus ganz Wien." Es sind Jugendliche wie der eloquente Thomas, 12, für den das Training an den Parcour-Hürden ein Traum ist: "Ich trau’ mich schon einen Rückwärtssalto machen".