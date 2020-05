Kuh Yvonne hält halb Oberbayern in Atem

"Wir sind seit zehn Tagen mit Jägern und Betäubungsgewehr auf der Suche. Wir sind guten Mutes, dass wir sie heute fangen könnten", meinte Aufhauser am Donnerstag. Die Tierschützer haben einen ausgefuchsten Plan entwickelt, wie sie die scheue Yvonne anlocken wollen.



"Wir haben herausgefunden, wo ihre Wasserstelle ist. Dort sind wir mit unserem Team unterwegs", erklärt Aufhauser. Außerdem wurden zwei Lockvögel positioniert. "Die Kühe Waltraud und Waldi, zwei Freunde, stehen eingezäunt am Waldrand. Sie haben schon gerufen und Yvonne hat zurückgerufen."



Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass sich die verwilderte Kuh doch einer Herde anschließen möchte. Das Rind war am 24. Mai von einer Weide entwischt. Ein österreichischer Bauer hatte es zuvor an einen bayrischen Kollegen verkauft. Der hatte dem Tier ein nicht ungewöhnliches Schicksal angedacht: Yvonne sollte gemästet und geschlachtet werden. Doch das Tier riss aus. "Wenn Rinder längere Zeit wieder in freier Natur sind, kehrt ihr Naturinstinkt zurück und sie werden wieder zu Wildtieren", erklärt Aufhauser.