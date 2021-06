Kuba begnadigt fast 3000 Häftlinge

Die kubanische Führung will fast 3000 Gefangene freilassen. Die Amnestieregelung soll schon in den kommenden Tagen in Kraft treten, wie Staatschef Raul Castro am Freitag in der Hauptstadt Havanna mitteilte. Sie gilt demnach auch für 86 inhaftierte Ausländer aus 25 Ländern. Sie sollen aus "humanitären Gründen" freikommen. Unter den Freigelassenen sollen auch politische Gefangene sein, die für Verbrechen gegen die "Sicherheit des Staates" verurteilt worden sind. Die geplante Freilassung der Gefangenen kommt vor einem Besuch von Papst Benedikt XVI. im kommenden Jahr noch vor Ostern in Kuba.