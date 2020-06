Kopten fürchten Racheakte

In Ägypten leben etwa fünf bis acht Millionen Christen, die meisten davon Kopten. Viele von ihnen fühlen sich vom Staat benachteiligt. Die Zahl von Gewalttaten gegen die Minderheit steigt am. Immer wieder kam es in den vergangenen zehn Jahren zu Übergriffen und Attentaten.

Bei einem Bombenanschlag auf eine koptische Kirche in Alexandria wurden am Neujahrstag 2011 mindestens 21 Menschen getötet. Wenige Tage später schoss ein Polizist in Zivil während einer Zugfahrt auf eine Gruppe von Kopten und tötete einen Mann.

Am 7. Mai 2011 griffen Salafisten die St.-Mina-Kirche im Kairoer Stadtteil Imbaba an und setzten sie in Brand. Es gab Gerüchte, dass in der Kirche eine Frau gegen ihren Willen festgehalten wurde, die zum Islam konvertiert war, um einen Muslim zu heiraten. Straßenschlachten vor der Kirche forderten zwölf Tote und 230 Verletzte.

Am 9. Oktober 2011 kamen bei einer Demonstration koptischer Christen in Kairo 24 Menschen ums Leben, als Soldaten mit Panzern in die Menge fuhren.

