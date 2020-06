Kopf verteidigt Kurz’ Reformideen

"Wenn Geld ausschlaggebend wäre, gebe es in Deutschland keine Piratenpartei in Landtagen", kontert Kopf. "Kräuter hat wohl die Entwicklungen der vergangenen Monate nicht mitbekommen. Es gibt schon seit einiger Zeit Kommunikationsmöglichkeiten – Facebook, Twitter etc. – für weniger Begüterte. Kräuter ist offenbar noch dem Gedanken an traditionelle Wahlkampfführung verhaftet – wo Millionen-Beträge für Plakate und Inserate ausgegeben werden."

Über mehr direkte Demokratie hat Kopf bereits vor Wochen mit den Freiheitlichen debattiert; handelseins sind sie nicht geworden. Kurz’ Vorschlag lautet: Unterschreiben mehr als zehn Prozent der Wahlberechtigten, also rund 640.000 Menschen, ein Volksbegehren, findet darüber eine Volksabstimmung statt.

Das missfällt FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl ("eine so hohe Hürde ist kein Demokratie-Anreiz, sondern eine Hemmschwelle"). Kopf widerspricht: "Das ist die genau richtige Größenordnung. Es soll keine unüberwindbare Hürde für die Bevölkerung geben, um Gesetzesinitiativen einzubringen. Man darf aber auch nicht Tür und Tor öffnen für jeden Spaßantrag."

Wann wird die Reform stehen? "Bis zum Sommer soll der Rahmen klar sein, spätestens Anfang 2013 soll das Paket im Parlament beschlossen werden." Schließlich sollten die neuen Regeln ja schon bei der Nationalratswahl im kommenden Herbst gelten.