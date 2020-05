Kopf: "Faymann viel zu partei-politisch"

Nicht nur vom Telekom-Skandal ist die ÖVP gebeutelt, sie ist auch inhaltlich in der Defensive. Aus der werde sie bald kommen, sagt ihr Fraktionschef Karlheinz Kopf: Bei der Klubklausur in der kommenden Woche werde es "deutliche Ansagen" geben. "Wir werden erläutern, mit welchen Maßnahmen wir unserer staatspolitischen Verantwortung gerecht werden wollen - für die Wirtschaft, die Zivilgesellschaft und in der Politik."



Wolfgang Schüssels Verantwortung für kriminelle Machenschaften während seiner Kanzlerschaft weist Kopf zurück: "Er putzt sich nicht ab. Und es trifft ihn keine Schuld am Fehlverhalten Einzelner." Zum Befund von ÖBB-Chef Christian Kern, in der Ära Schüssel sei sehr locker mit Steuergeld umgegangen, moralischer Standard "nach unten durchbrochen" worden, sagt Kopf: "Das ist inakzeptabel. Da lässt sich der ÖBB-Chef von der SPÖ parteipolitisch einspannen in die Kampagne gegen Schwarz-Blau, gegen alles, was in einer Zeit passiert ist, zu der die SPÖ nicht regiert hat."



Ist Schwarz-Blau angesichts der Korruptionsfälle nicht für die nächste Zeit politisch tot? "Das wird nach der Wahl neu zu beurteilen sein." Auf den jetzigen Koalitionspartner ist Kopf schlecht zu sprechen: "Mich stört verdammt, dass die SPÖ schon wieder einen Streit vom Zaun bricht wegen Themen, die nicht so dramatisch wichtig sind, die uns aber spalten: die Abschaffung der Wehrpflicht mit dieser Vehemenz - und dann noch die populistische Neid-Debatte über Vermögenssteuern."